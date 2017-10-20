Цены на нефть вернулись к росту после падения накануне

Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу утром в рамках коррекции после снижения в ходе торгов четверга, которое было вызвано геополитическими рисками из-за конфликта в Ираке, сообщает Прайм.

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По состоянию на 08:23 стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,24%, до 57,37 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,33%, до 51,46 доллара за баррель. В ходе торгов четверга стоимость нефти опускалась примерно на 1,2-1,5%.

В нефтедобывающем Иракском Курдистане 25 сентября прошел "референдум" о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и "референдуму" Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Удешевление сырья в ходе торгов предыдущего дня было вызвано опасениями, связанными с конфликтом между властями Ирака и Курдистана. Ранее министерство нефти Ирака основало специальный комитет по нефтедобыче в Киркуке, который оценит нынешнее состояние отрасли в провинции и даст рекомендации по ее скорейшему развитию.

Это произошло после того, как Багдад вернул под свой контроль месторождения в спорной с курдской автономией провинции Киркук в результате военной операции. Министерство нефти Ирака также предостерегло иностранцев от заключения соглашений по нефтегазовым месторождениям с властями Иракского Курдистана, назвав их незаконными.

Согласно этому заявлению, министерство и правительство оставляют за собой право обратиться в местные или международные суды для защиты национальных богатств. Как сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании Chevron Эрику Коннер (Erika Conner), американская нефтегазовая корпорация Chevron временно прекращает свою деятельность в Иракском Курдистане.