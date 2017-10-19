Ирак не признает соглашение "Роснефти" с самопровозглашенным Курдистаном

Ирак предостерег иностранные нефтяные компании от участия в соглашениях с самопровозглашенным иракским Курдистаном.

Как сообщает сайт OGLinks News, министр нефтяной промышленности Джаббар аль-Луайби (Jabbar al-Luaibi) заявил в четверг, что "безответственные заявления некоторых чиновников в Ираке или за его пределами, или иностранных компаний о намерениях подписать контракты с какой-то стороной в пределах географических границ страны без ведома федерального правительства или министерства нефти является грубым вмешательством во внутренние дела Ирака и нарушением национального суверенитета".

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Министр подчеркнул, что федеральное правительство и министерство нефти являются "единственными органами, которые имеют конституционно-правовые полномочия подписывать контракты и соглашения, связанные с разработкой нефтегазовых ресурсов и инвестированием".

Заявление прозвучало через несколько часов после того, как российский нефтяной гигант "Роснефть" сообщил, что подписал соглашение с правительством Курдистана о совместной реализации инфраструктурного проекта по эксплуатации нефтепровода в Курдском автономном регионе.

Ирак приказал курдским властям передать центральному правительству контроль над нефтяными месторождениями после референдума о независимости, результаты которого Багдад не признал. Иракские силы заявили в понедельник, что они вернули полный контроль над нефтяными полями, которыми ранее владели курды в спорной провинции Киркук.