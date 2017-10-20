Правительство ведет переговоры с МВФ о цене на газ – Гройсман

Кабинет министров Украины находится в диалоге с Международным валютным фондом по вопросу формулы расчета цены на природный газ, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в Верховной Раде.

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"Мы находимся в диалоге с Международным валютным фондом, и наша задача в том, чтобы на будущее формулу формирования цены на газ внутри страны сделать справедливой. Та формула, которая на сегодня есть, еще не внедрялась, и мы считаем, что на сегодня она требует отработки", - сказал Гройсман.

Он также сообщил, что в настоящее время ведется техническая работа на уровне технических специалистов.

В начале этой недели министр финансов Александр Данилюк по итогам визита украинской делегации, которую он возглавлял, в Вашингтон (США) заявил, что в настоящий момент формула расчета цены на газ в Украине не является рыночной, поэтому правительство ведет переговоры с МВФ, рассматривая альтернативные возможности и поставки более дешевого газа.

В рамках решений украинского правительства по программе с МВФ, цена на газ для населения должна пересматриваться дважды в год – к 1 июля и к 1 октября - согласно импортному паритету (стоимости газа на немецком газовом хабе NCG), однако после проведения расчетов в Минэнергоугля заявили об отсутствии оснований для повышения цен на газ для населения на период следующего отопительного сезона.

В конце июля Гройсман заявлял, что Кабмин не планирует повышать цены на газ, а дальнейшие колебания будут происходить в соответствии с инфляционными процессами на рынке энергоресурсов и не будут резкими.

Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов. Очередная миссия МВФ ожидалась в Киеве во второй половине сентября.

По информации МВФ, для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша кредита Украина должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.