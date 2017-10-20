Премьер назвал сроки достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС

Украина планирует с 2021 года начать работы по завершению строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС, что станет возможным благодаря экспорту электроэнергии в рамках реализации проекта "Энергомост "Украина-ЕС", который будет реализовать Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". Об этом, выступая в парламенте, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Мы работаем над европейским энергомостом, который даст нам возможность (профинансировать завершение строительства – УНИАН), и, я думаю, что мы с 2021 года сможем перейти к завершению строительства двух блоков", - сказал он.

Также Гройсман сообщил, что Энергостратегия Украины на период до 2035 года предусматривает увеличение доли атомной генерации в энергобалансе страны.

"Это наш план, мы этим системно занимаемся, и будем все делать для того, чтобы атомная энергетика была безопасной, а ее мощности были достаточны не только для того, чтобы обеспечивать самих себя, но и экспортировать электроэнергию, что будет делать экономику нашей страны более устойчивой", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее "Энергоатом" представил свой проект "Энергомост "Украина-ЕС". В рамках проекта предполагается переключить энергоблок №2 Хмельницкой АЭС на ENTSO-E (европейская энергосистема) и осуществлять экспорт электроэнергии. Поставки электроэнергии в Европу по долгосрочным договорам могут позволить привлечь инвестиции в достройку энергоблоков №3 и №4 ХАЭС, состояние готовности строительных конструкций которых составляет 73% и 28% соответственно.

Кроме того, "Энергоатом" планирует представить на рассмотрение парламента законопроект о завершении строительства третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС. По оценкам компании, завершение строительства этих блоков даст дополнительную генерацию электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины на уровне 15 миллиарда кВт-ч в год.

По словам главы "Энергоатома" Юрия Недашковского, компания планирует начать экспорт электроэнергии в ЕС и достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС в конце 2020 – начале 2021 года.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Работы по достройке 3-го и 4-го блока ХАЭС не ведутся несколько лет, в том числе и из-за отсутствия финансирования.