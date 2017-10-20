"Укргазвыдобування" увеличило добычу газа до 12 миллиардов кубов

Крупнейшая газодобывающая компания нашей страны - "Укргазвыдобування" - с начала 2017 года, по состоянию на 18 октября, увеличила добычу газа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 4% - до 12,1 миллиарда кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что прирост добытого за указанный период газа составляет 470 миллионов кубометров, что в 6 раз превышает рост добычи за весь 2016 год (77 миллионов кубометров).

"Суточная добыча газа продолжает держаться на максимальных за последние пять лет показателях – 42,5 миллиона кубометров", - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году "Укргазвыдобування" по сравнению с предыдущим годом сократила добычу природного газа на 3,8% - до 14,528 миллиарда кубометров. По итогам 2016 года компания увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,6 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу "Нафтогаз Украины".