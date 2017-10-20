Кабмин увеличил уставный капитал нового оператора газотранспортной системы Украины

Кабинет министров Украины увеличил уставный капитал нового оператора газотранспортной системы Украины - компании «Магистральные газопроводы Украины» до 4 млн грн, говорится в постановлении Кабмина от 18 октября.

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Согласно документу, уставный капитал увеличен до 4,076 млн грн с 3,786 млн грн за счет передачи в собственность компании трех транспортных средств – Citroen Xsara Picasso, Mitsubishi Space Star и Mitsubishi Pajero Sport.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин утвердил план разделения (анбандлинга) «Нафтогаза», выполняя требования европейского законодательства. Согласно этому плану был создан новый оператор ГТС - «Магистральные газопроводы Украины», который должен получить активы от действующей компании «Укртрансгаз». При выполнении плана по передаче активов между «Нафтогазом» и Минэнергоугля возникли разногласия.