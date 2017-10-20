Кабмин реструктуризировал часть долгов "Нафтогаза" в государственном "Укрэксимбанке"

Кабинет министров Украины реструктуризировал часть долгов Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» в «Государственном экспортно-импортном банке Украины» («Укрэксимбанке»). Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства распоряжении Кабмина от 18 октября 2017 года.

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«Правительство приняло решение о согласовании изменений в кредитные договоры, заключенные между «НАК «Нафтогаз Украины» и «Укрэксимбанк». В частности, изменениями предусматривается продление срока погашения кредитной задолженности по кредитным договорам, снижение уровня процентной ставки, уменьшение коэффициента обеспечения, продление срока предоставления в банк отчетов об оценке оформленного в обеспечение имущества», - говорится в объяснении к документу.

Этим документом также предоставлена возможность для «Нафтогаза» обеспечивать взятые в «Укрэксимбанке» кредиты, используя оборотный товар - природный газ.

«Принятие акта будет способствовать созданию предпосылок для рефинансирования НАК «Нафтогаз Украины» в АО «Укрэксимбанк» задолженности перед ОАО «Газпромбанк» (Российская Федерация) по Соглашению о предоставлении срочной кредитной линии от 2 июля 2012 года, а также улучшению существующих условий кредитования», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» и «Укрэксимбанк» в апреле этого года согласовали снижение процентных ставок по некоторым кредитам с 10,5% до 9,9%.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

«Укрэксимбанк» работает на рынке Украины с 1992 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат государству.