Украина за 8 месяцев импортировала газа на $2 миллиарда

Украина в январе-августе 2017 года импортировала 8,857 млрд куб. м природного газа на общую сумму 1,999 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

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Согласно сообщению, зарегистрированные в Австрии компании импортировали 27,9 млн куб. м газа стоимостью 6,6 млн долл., трейдеры из Великобритании – 313,6 млн куб. м на 73,1 млн долл., из Италии – 10,2 млн куб. м на 2,2 млн долл., из Люксембурга – 88,8 млн куб. м на 19,2 млн долл., из Германии – 2,8 млрд куб. м на 633,5 млн долл., из Польши – 779,6 млн куб. м на 168,8 млн долл., из Словакии – 741,9 млн куб. м на 174 млн долл., из Венгрии – 305,95 млн куб. м на 66,2 млн долл., из Франции – 741,96 млн куб. м на 174 млн долл., из Чехии – 104,8 млн куб. м на 21,85 млн долл., и из Швейцарии – 3,6 млрд куб. м на 816,7 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в частности, из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м и Польши – 1 млрд куб. м.