Россия повысит экспортную пошлину на нефть
13:54, 12 мая 2009Энергетика
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С 1 июня от 149 до 152 долл. за тонну
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 июня повысится и может составить от $149 до $152 за одну тонну. Такую оценку высказал заместитель начальника отдела таможенно-тарифных платежей Минфина России Александр Сакович. По его словам, средняя цена мониторинга за период с 15 апреля по 11 мая составила $50,23 за баррель нефти марки Urals.
«Если тенденция, которая сложилась в мае, сохранится, то средняя цена на российскую нефть составит $50,2–50,9 за баррель», – отметил он.
«Пошлина будет непременно повышена, так как, чтобы сохраниться на текущем уровне в оставшиеся три дня, цена на нефть должна упасть ниже $33 за баррель», – сказал Сакович, сообщает Прайм-ТАСС.
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