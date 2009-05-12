Нефте- и газодобыча сократилась на фоне снижения спроса

Комментарий Андрея Поповича, финансового аналитика компании «Astrum Investment Management».

Сокращение добычи нефти украинскими предприятиями нефтегазовой отрасли за 4 месяца 2009 года обусловлено снижением спроса на нефтепродукты в условиях глобального экономического кризиса.

Тем не менее, на предприятиях, которыми владеет государственная компания «Нафтогаз Украины», наблюдается лишь 4% падение производства. В частности, Укрнафта сократила добычу нефти на 6%, до 862 тыс. т, в то время как компания Укргаздобування увеличила добычу на 30%, до 51 тыс. т.

В то же время, частные предприятия нефтегазовой отрасли сократили добычу нефти на 36%, до 60 тыс. т. Это объясняется тем, что компании, принадлежащие «Нафтогазу Украины», имеют доступ к нефтяным месторождениям с более низкими издержками добычи, чем на месторождениях, разрабатываемых другими предприятиями нефтегазовой отрасли. Таким образом, при текущих ценах у частных компаний нет стимулов для продолжения добычи нефти и газа на отдаленных и истощенных месторождениях, которые требуют более высоких производственных затрат.

Отметим, по данным Министерства топлива и энергетики Украины, в январе-апреле 2009 г. украинские нефте -и газодобывающие компании сократили добычу сырой нефти на 7% г/г до 976 тыс. т, производство газового конденсата также снизилось на 7 % г/г, до 366 тыс. т.