Аверс «Одесса-Броды» оградит его от политического влияния

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что работа нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном направлении оградит его от политического влияния.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».

В частности, В.ЮЩЕНКО отметил, что работа нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном направлении в рамках развертывания Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора, а также дополнительные коммерческие выгоды, подтвержденные новым технико-экономическим обоснованием в апреле, оградят нефтепровод от политического влияния внутри Украины, в том числе от фактора президентских выборов.

«У нас есть межправительственное соглашение между Украиной и Польшей о переходе на аверсный режим в рамках реализации ЕАНТК, поэтому в действительности правовая основа уже настолько детально проработана, чтобы мы наконец пришли к рациональному использованию одной из успешных газотранспортных артерий Украины, что шансы оппонентов искать какое-то промедление, в том числе, президентские выборы, являются достаточно минимальными», - сказал Президент.

Интервью В.ЮЩЕНКО выйдет сегодня в вечернем выпуске новостей «ТСН».