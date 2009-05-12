PGNiG закупит у «Газпрома» дополнительно свыше 1 млрд. куб. газа

Правление польского нефтегазового предприятия PGNiG во вторник приняло решение о закупке у ООО "Газпром экспорт" (100%-ное дочернее предприятие ОАО "Газпром") дополнительных объемов газа примерно на 300 миллионов долларов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе PGNiG.

По условиям договора с "Газпромом", PGNiG закупит до 30 сентября 2009 года 1,024 миллиарда кубометров российского газа. "Примерная стоимость контракта при нынешних ценах на нефтепродукты - около 300 миллионов долларов США", - отметил собеседник агентства. Поставка российского газа в Польшу будет реализовываться через территорию Украины или Белоруссии. Контракт о закупке российского газа будет официально подписан польским нефтегазовым предприятием после согласия наблюдательного совета PGNiG и государственного казначейства Польши. "Благодаря контракту с "Газпромом", PGNiG сможет заполнить резервуары газа на предстоящий осенне-зимний период", - добавил собеседник агентства.