Газовые хозяйства начинают бессрочную забастовку

Газовые хозяйства Украины объявили о начале бессрочной забастовки, что, по их мнению, вынудит чиновников обратить внимание на «катастрофическое состояние газовой инфраструктуры».

Как сообщили УНИАН в Профсоюзе работников газовых хозяйств Украины, перейти к непопулярным действиям их заставило «нежелание властных органов предпринять действенные меры для обеспечения безаварийной работы сетей».

Теперь работники отрасли требуют эффективного использования технического персонала без перевода работников на неполный рабочий день, без сокращения, или предоставления вынужденных отпусков (без сохранения заработной платы – УНИАН). По данным профсоюза, с начала года средняя зарплата в газовых хозяйствах упала на 400 гривень, и в настоящее время остается самой низкой среди базовых отраслей экономики страны. В свою очередь, работники требуют учесть в тарифах возвращение к нормативному количеству работающих, способных обеспечить надежное обслуживание сетей, и предусмотреть в новых тарифах средства для полноценного проведения ремонтных работ и обеспечения инвестиций в развитие сетей. В частности, в требованиях речь идет о «обеспечении бесперебойного и безаварийного газоснабжения и полного и своевременного технического обслуживания».

«Несоответствие тарифов на транспортировку и снабжение природного газа экономически обоснованному уровню, увеличение технологических потерь в результате подорожания импортируемого топлива, отсутствие средств на ремонт и обновление сетей, сокращение объемов снабжения природного газа на 10-15%, а в отдельных областях – в 1,5-2 раза по сравнению с показателями прошлого года, – все это привело к недополучению предприятиями отрасли средств на сумму 1,2 млрд. грн.», - констатируют эксперты.

По словам экспертов отрасли, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики «упрямо игнорирует все обращения об установлении справедливых, экономически обоснованных тарифов на транспортировку и снабжение природного газа».

«Безразличие отдельных чиновников к проблемам отрасли уже поставило на грань выживания 80 тысяч работников газовых хозяйств, которые ежедневно отвечают за безопасность потребителей. Если требования профсоюзов так и не будут выполнены, профсоюзы начнут волну протестов не только в Киеве, но и по всей Украине», - говорится в сообщении, переданном УНИАН.

Ожидается, что в митингах и акциях протестов 13-14 мая в Киеве примут участие около 5 тысяч газовиков.

При этом в профсоюзе работников газовых хозяйств отмечают, что на время проведения акции протеста в Украине будет обеспечено бесперебойное и безаварийное снабжение потребителей. «Все ответственные за газоснабжение работники, в первую очередь - аварийные службы, будут находиться на своих рабочих местах, меры безопасности будут усилены», - успокаивают газовики.

Напомним, что Всеукраинская акция протеста газовых хозяйств уже проходила в августе прошлого года. По данным отраслевого профсоюза, информирование правительства, профильных министерств, Национальной комиссии регулирования электроэнергетики «о крайне тяжелом финансовом состоянии газораспределительных предприятий и возможности техногенных катастроф» ожидаемых результатов не принесло. «За пять последних лет протяжность газораспределительных сетей увеличилась почти на 25% (23,7%), и сегодня составляет около 300 тыс. км, а количество газифицированных квартир по стране достигло 11 млн. Безопасность двух третей населения Украины прямо зависит от состояния газового хозяйства. В то же время количество распределительных газопроводов, которые требуют замены, превышает 60%», - констатируют газовики.

По их данным, в 2008 году в Украине зафиксировано 124 несчастных случая с прорывом газа - на 40% больше, чем в 2007 году, пострадали 211 человек, погибли – 90. В первом квартале 2009 года при использовании бытового газа уже произошло 40 несчастных случаев, пострадали 75 человек, из них 51 погиб.