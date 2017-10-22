Европейские компании хотят взять в лизинг газотранспортную систему Украины - СМИ

Итальянская компания Snam и словацкая Eustream готовы взять в лизинг часть украинской газотранспортной системы после 2020 года, когда истекает "транзитный" контракт с российским "Газпромом". Об этом говорится в статье ZN.UA.

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По словам автора статьи, вполне вероятно, что эта тема будет обсуждаться на будущей неделе в ходе ежегодной газовой конференции при непосредственном участии акционера НАК "Нафтогаз Украины" – Кабмина и менеджмента госхолдинга.

"Итальянско-словацкое предложение заслуживает внимания уже потому, что предлагаемый формат сотрудничества операторов газотранспортных систем не требует ни приватизации, ни изменения формы собственности газотранспортной системы и подземных хранилищ газа Украины», - отмечает издание.

Согласие украинской стороны на такой вариант позволит продолжить транспортировку российского газа через отечественную ГТС и после окончания десятилетнего транзитного контракта, заключенного в январе 2009 года.

По информации источников издания, совместно разработанный вариант транзита газа через ГТС Украины, Словакии и Австрии до входа в ГТС Италии предложен на рассмотрение президенту и правительству Украины.

Италия — наибольший импортер российского трубопроводного газа, поставляемого в основном через ГТС Украины и Словакии.

"Более того, названная итальянская компания не так давно выкупила 49% акций австрийского оператора ГТС. Таким образом, трубопроводный маршрут доставки российского газа через Украину, Словакию и Австрию для Snam и трейдеров рынка Италии является пока максимально экономически оправданным и выгодным", - отмечает автор.

Как сообщал УНИАН, действующий контракт на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет (до конца 2019 года).

Топ-менеджеры российского монополиста не единожды заявляли о намерении или снизить транзит газа через территорию Украины в страны ЕС (до 15 млрд куб. м в год) с 2020 года, или вообще прекратить его. Для этого Россия активно лоббирует строительство двух обходных маршрутов – газопровода по дну Балтийского моря («Северный поток – 2») и Черного моря («Турецкий поток»).

15 сентября вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович заявил, что продление транзита газа через территорию Украины после окончания действующего контракта с «Газпромом» – это приоритет для Европы.

11 октября глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что завершение реформы НАК "Нафтогаз Украины", в том числе разделение функций компании по добыче и транспортировке энергоносителей (анбандлинг), а также привлечение европейского партнера к управлению украинской ГТС позволит Украине сохранить транзит газа в Европу.

Ранее глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял, что отделение функции по транспортировке газа необходимо для привлечения в управление украинской ГТС европейской компании, что будет способствовать в дальнейшем сохранению транзита газа по территории Украины.