Минск заинтересован в экспорте электроэнергии в Европу

Минск заинтересован в организации экспорта электроэнергии на европейский рынок несмотря на имеющиеся проблемы, заявил во вторник первый заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко, при посещении Минской ТЭЦ-3. "Седьмого мая мы подписали соглашение о сотрудничестве с энергетической комиссией Евросоюза о сотрудничестве в области энергетики. Мы будем совместно рассматривать возможность реализации таких проектов", - отметил первый вице-премьер. При этом в числе проблем организации экспорта белорусской электроэнергии в ЕС Семашко назвал несовпадение электроэнергетических систем. "Нынешняя электроэнергетическая система Белоруссии не очень совпадает с европейской системой. Для нас: Белоруссии, России - на данном этапе возможна поставка электроэнергии в Европу по двум схемам", - сообщил Семашко. При этом он уточнил, что первый путь - это выделение отдельной станции для экспорта электроэнергии, а второй вариант - поставка на экспорт через ставку постоянного тока. Первый вице-премьер отметил, что для реализации экспортных поставок может быть использована в перспективе Зельвенская ТЭС в Гродненской области, мощностью около 700 мегаватт, которая будет построена к 2015 году. Планируется, что вместе с Зельвенской ТЭС будет построено устройство ставки постоянного тока, сказал Семашко.