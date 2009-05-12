Долг по кредитам «Нафтогаза» превышает 35 млрд грн.

На сегодняшний день задолженность по кредитам НАК «Нафтогаз Украины» превышает 35 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Счетной палаты Украины, которая провела аудит НАК «Нафтогаз Украины» относительно использования бюджетных средств и обеспечения полноты поступлений в государственный бюджет Украины от добычи, транспортировки и реализации природного газа.

В сообщении отмечается, что несовершенная политика Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ) в вопросах установления тарифов на снабжение, транспортировку и реализацию газа, а также наличие значительных долгов за потребленный газ привели к тому, что в последние годы финансово-хозяйственная деятельность НАК «Нафтогаз Украины» основывалась на политике привлечения кредитов.

«В 2006-2008 годах компания привлекала кредиты при отсутствии стабильных источников финансирования и достаточных объемов собственного капитала для погашения кредитных обязательств», – отмечается в сообщении.

Вместе с тем, в нем указано, что только в 2009 году потребность в средствах на погашение кредитов по соглашениям, срок действия которых закончится, и процентов за их пользование достигнет почти 17,5 млрд. грн., что составит больше половины собственного капитала компании и может привести к невозможности выполнения ею своих долговых обязательств.

Также в сообщении отмечено, что заключение газовых контрактов проводилось в большинстве случаев без достаточного экономического обоснования. Деятельность на рынке газа посреднических структур (компания «РосУкрЭнерго» и ЗАО «УкрГаз-Энерго») привела к переплате отечественными потребителями за потребленный газ лишь в 2007 году почти 2,3 млрд. грн. (свыше 450 млн. долл.).

По данным пресс-службы, в результате заключения правительством внешнеэкономических контрактов на явно невыгодных для НАК «Нафтогаз Украины» условиях на начало 2009 года задолженность «РосУкрЭнерго АГ» перед компанией составила 170,6 млн. долл., которая до сих пор остается непогашенной.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.