Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, инвесторы положительно оценивают комментарии по результатам заседания технического комитета по мониторингу соблюдения соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), свидетельствуют данные торгов.

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Стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,26%, до 57,90 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,52%, до 52,11 доллара за баррель, пишет Прайм.

Трейдеры обращают свое внимание на комментарии по итогам заседания техкомитета по мониторингу соблюдения соглашения о сокращении добычи нефти. Согласно сообщению, страны-участницы сделки в сентябре выполнили его условия на рекордные 120%. Этот уровень является самым высоким с начала действия соглашения, отмечается в сообщении. В августе этот показатель составлял 116%.

Указывалось также и на то, что страны ОПЕК+ уверены в правильном движении рынка нефти по направлению к достижению целей венского соглашения. Так, переизбыток коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире продолжает снижаться, в странах ОЭСР в сентябре они на 159 миллионов баррелей превышали свой средний уровень за пять лет. В августе этот индикатор составлял 171 миллион баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня прошлого года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

Инвесторы реагируют и на статистику американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), которая сообщила данные по динамике числа буровых установок в США. Так, за неделю, завершившуюся 20 октября, число буровых установок в США снизилось на 15 штук, или на 1,6%, до 913 штук. В годовом выражении число установок увеличилось на 360 штук, или в 1,7 раза. Число нефтяных буровых установок снизилось на семь, или на 0,9%, до 736 единиц.