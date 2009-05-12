«Уголь Украины» опровергает обвинения в коррупции

Директор госпредприятия «Уголь Украины» Олег ПОГОДИН опровергает обвинения руководителей профсоюзов горняков в существовании якобы коррупционных схем в реализации угольной продукции через государственного оператора.

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН.

По его словам, с апреля на госпредприятии проводятся комплексные ведомственные проверки с участием представителей Генпрокуратуры, СБУ и ГлавКРУ.

«У меня сейчас работают все службы на протяжении полутора месяца, вплоть до Генеральной прокуратуры, СБУ и ГлавКРУ. Пускай проверки пройдут, и тогда можно будет что-то доказывать и о чем-то говорить», – сказал О.ПОГОДИН, подчеркнув при этом, что факты, изложенные в заявлениях нардепов Виктора ТУРМАНОВА и Михаила ВОЛЫНЦА, неправдивы.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Профсоюза работников угольной промышленности, народный депутат Виктор ТУРМАНОВ и глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил ВОЛЫНЕЦ заявили, что располагают информацией о фактах коррупции в действиях руководства «Угля Украины». В частности, речь идет о фактах реализации через гособъединения «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» угля, добываемого на так называемых «копанках».