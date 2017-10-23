В Украину прибыло седьмое судно с африканским углем

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК принял в порту «Южный» (Одесская обл.) седьмое судно с 75 тыс. тонн дефицитного угля антрацитовой группы, который поступил из Южно-Африканской Республики, сообщила пресс-служба компании.

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«21 октября порт «Южный» принял седьмой в текущем году балкер с углем из ЮАР для ДТЭК. Прибывший антрацит направится на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС, чтобы пополнить складские запасы на отопительный сезон», - сказано в сообщении.

Отмечается, что ДТЭК уже поставил 450 тыс. тонн антрацита из ЮАР.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в районах в Донецкой и Луганской областях, подконтрольных боевикам.

Для обеспечения стабильной работы своих ТЭС, которые используют антрацит, ДТЭК принял решение поставлять уголь с шахт Ростовской области и заключил контракт на поставку угля из ЮАР в объеме более 600 тыс. тонн с возможностью увеличения объема до 1 млн тонн. Первое судно в «Южном» ДТЭК принял 25 мая.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская», шахтоуправление «Обуховская» и пять обогатительных фабрик.