"Газпром" оформляет газ для оккупированного Донбасса дороже, чем Украина покупает в ЕС - СМИ

Российский газовый монополист компания «Газпром» в третьем квартале 2017 года растаможила две партии природного газа для Украины (газ поставляется на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей) по средней цене $239,4 за тыс. кубометров, тогда как реверсный газа из Европы за этот период обходился для Украине не дороже $214,5/тыс. кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные российской таможни, пишет Liga.net.

В июле была растаможена для ОРДЛО небольшая партия газа в объеме около 288 тыс. кубометров по $232,5 за тыс. кубометров. 18 сентября российские таможенные органы оформили поставку в Украину 1 200 млн кубометров (на $287,3 млн) по $239,4/тыс. кубометров.

Поставки газа оформляются на НАК «Нафтогаз Украины» как конечного покупателя, которому «Газпром» и предъявляет счет. Украинский газовый холдинг не покупает газ у «Газпрома» с ноября 2015 года, а поставки на неконтролируемые территории, по заявлениям «Нафтогаза», осуществляются российской монополий самовольно.

Ранее руководство «Газпрома» неоднократно заявляло, что поставки газа в ОРДЛО продолжаются на основании контракта с «Нафтогазом» от 2009 года. Таким образом, цену $239,4/тыс. кубометров можно считать контрактной ценой на 3 квартал 2017 года в рамках существующего договора.

При этом, по данным Министерства экономического развития и торговли средняя цена импорта газа из Европы в Украину в июле составляла $214,5/тыс. кубометров, в августе - $210,1, в сентябре - $212,9.

Во втором квартале этого года (апрель-июнь), «Газпром» оформил поставки в ОРДЛО 301,6 млн кубометров газа в среднем по $238,6/тыс. кубометров. В частности, в апреле было оформлена поставка 1,4 млн кубометров на $298 тыс. (цена 210,6/тыс. кубометров), а в июне - 300,2 млн куб. м на $71,7 млн (цена - $238,76/тыс. кубометров). В мае поставки газа ФТС не оформлялись.

По данным МЭРТ, в апреле Украина импортировала из Европы газ по $232,2/тыс. кубометров, в мае - по $208,4, в июне - по $214,5.

Согласно отчетности «Газпрома», в первом квартале этого года компания на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей более 1,1 млрд кубометров природного газа.

Как сообщалось, в 2016 году «Газпром» поставил на неподконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей 2,39 млрд кубометров газа, что на 40,6% или на 0,69 млрд больше, чем в 2015 году.

В 2015 году «Газпром» поставил на Донбасс 1,7 млрд кубометров газа по цене $186/тыс. кубометров, следует из отчетности «Газпрома» за 2015 год и данных «Нафтогаза».