В Одессе стартовал отопительный сезон

В Одессе сегодня стартовал отопительный сезон. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в понедельник во время аппаратного совещания заявил первый заместитель мэра Одессы Анатолий Орловский.

По его словам, с 23 октября начинается запуск отопительной системы.

«Но нужно понимать, что это дело не одного дня. В течение недели будут подключены объекты социальной сферы», - сказал Орловский, выразив надежду, что жилые дома начнут подключать в конце текущей недели.

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В то же время, он отметил, что пока под вопросом начало отопительного сезона в историческом центре, где теплоснабжение обеспечивает обанкротившаяся Одесская ТЭЦ.

«Договора между КП «Теплоснабжение города Одессы» и «Нафтогаз» подписаны. Вопрос касательно Одесской ТЭЦ - еще в процессе», - отметил вице-мэр. По его словам, власти города сделали все, что от них зависело – направили соответствующие обращения и пр. Предполагается, что проблема разрешится в ближайшие дни.

«Вопрос будет решаться на уровне Кабинета министров. Мы со своей стороны сделали, что могли», - подчеркнул Орловский.

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Как сообщал УНИАН, в центре Одессы отопительный сезон оказался под угрозой срыва из-за процедуры ликвидации «Одесской ТЭЦ», о чем в конце сентября стало известно во время заседания комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций Одесского горсовета. Тогда выяснилось, что ТЭЦ не может заключить договор с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа, так как работа теплоэлектроцентрали остановлена по ходатайству арбитражного управляющего.

13 декабря 2016 года Хозяйственный суд Одесской области принял постановление о признании ПАО «Одесская ТЭЦ» банкротом. Ликвидационная процедура предприятия была открыта сроком на 12 месяцев.

10 октября текущего года Хозяйственный суд Одесской области постановил начать отопительный сезон в центре города, несмотря на ликвидацию обанкротившегося ПАО «Одесская ТЭЦ».

Справка УНИАН. Собственником ПАО «Одесская ТЭЦ» является государство. ТЭЦ обеспечивает теплом историческую часть Одессы – центр, Слободку, Молдаванку. В общей сложности – порядка 300 тыс. жителей города, а также – учреждения, организации, предприятия.