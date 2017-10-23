ДТЭК Ахметова начал покупать американский уголь

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК на этой неделе ожидает прибытия первого балкера с 75 тыс. тонн угля газовой группы из США, сообщила пресс-служба ДТЭК.

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Согласно сообщению, всего компания ожидает в ближайшее время прибытия 150 тыс. тонн угля марки «Г» из США.

В компании отмечают, что данные поставки позволят сократить дефицит угля марки «Г» в Украине, который возник в результате повышенного отпуска электроэнергии на ТЭС, работающих на газовой группе углей, что стало следствием введения блокады зоны АТО и потери антрацитовых шахт на неконтролируемой территории.

«Рост спроса на уголь марки «Г» в Украине вызван также реконструкцией антрацитовых блоков на украинских ТЭС под работу на газовом угле. На украинском топливе с сентября работает Змиевская ТЭС, а с ноября будут работать два блока ДТЭК Приднепровской ТЭС. Текущий уровень добычи марки «Г» в стране не может покрыть возросшие потребности ТЭС в топливе, несмотря на рост производства на шахтах ДТЭК по итогу 9 месяцев на 10,5% - до 16,9 млн тонн», - сообщили в пресс-службе.

В ходе Международного энергетического форума «Неделя открытой энергетики» коммерческий директор «ДТЭК Энерго» Виталий Бутенок сообщил, что вторую партию угля из США ДТЭК ожидает в начале ноября.

«Следующая поставка ожидается в первой декаде ноября», - сказал Бутенок, добавив, что уголь законтрактован у американской компании XСoal Energy, которая также поставляет топливо государственной «Центрэнерго».

В то же время он не назвал стоимость угля, но отметил, что на сегодня рыночная стоимость угля колеблется в пределах 2400-2800 грн за тонну.

Также он сообщил, что ДТЭК не могла купить это топливо в Польше, как в прошлом году, поскольку сами польские компании начали закупать уголь из США.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в районах в Донецкой и Луганской областях, подконтрольных боевикам.

Для обеспечения стабильной работы своих ТЭС, которые используют антрацит, ДТЭК принял решение поставлять уголь с шахт Ростовской области и заключил контракт на поставку угля из ЮАР в объеме более 600 тыс. тонн с возможностью увеличения объема до 1 млн тонн. Первое судно в «Южном» ДТЭК принял 25 мая.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент». В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская», шахтоуправление «Обуховская» и пять обогатительных фабрик.