Беглый бизнесмен Курченко заблокировал Socar поставки топлива в Украину – СМИ

Компания "Сокар Украина" приостановила импорт дизтоплива из-за новых обстоятельств, сообщает enkorr со ссылкой на собственные источники.

"Компания "Перспектива трейдгрупп", имеющая тесные связи с украинским олигархом-беглецом Сергеем Курченко, в сентябре реализовала на внутреннем украинском рынке около 1 тысячи тонн дизтоплива производства "Газпром нефтехим Салават", - говорится в сообщении.

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"Перспектива трейдгрупп" замечена в импорте около 1 тысячи тонн дизтоплива в сентябре. Из этого объема 420 тонн было отправлено в Кривой Рог для "Арселормиттал Кривой Рог" и еще 290 тонн топлива в адрес компании "Транс Импорт Сервис" (специмпортера группы WOG).

Остальные около 300 тонн ДТ "Перспектива трейдгрупп" поставила на одно из юрлиц компании "Marshal" до Чугуева и компании "Донкомплекбуд" в Донецкую область.

Посредником при отправке салаватського ДТ в адрес компании "Перспектива трейд" является британская компания "LVK Centre Limited". Эта же компания выступала посредником при поставках ДТ производства "Газпром нефтехим Салават" для "Socar".

Как сообщили изданию в одном из подразделений "Сокар", компания приостановила поставки в Украину салаватського продукта до выяснения всех обстоятельств.

"Мы стоим на паузе, условия поставок изменились", - сказал собеседник.

"Перспектива трейдгрупп" зарегистрирована в 2014 году в Киеве по адресу ул. Шолуденко, 1-б на Светлану Глущенко, проживающая в Харькове на ул. Щербакова. Она же является директором.

В 2016-2017 годах "Перспектива трейдгрупп" фигурировала в расследованиях СБУ и Нацполиции, проводимых в отношении бизнеса Курченко. В частности, в начале 2016 года следователи полиции проводили выемку документов на ее адресе регистрации, которые свидетельствовали о финансово-хозяйственных взаимоотношениях этой компании с рядом структур Курченко, такими как ФК "Металлист", "Металлист Холдинг" и другие. Также эта компания фигурировала в расследовании СБУ в отношении финансирования террористической "ЛНР".

Кроме того, "Перспектива трейдгрупп" была одной из трех юридических лиц, которые в апреле 2017 года озвучивались на совещании Минэнерго РФ в качестве возможных монопольных получателей российского СУГ в Украине. Тогда СМИ впервые связывали эту компанию бизнесом Курченко.

Напомним, что с 2015 года Россия ввела особый режим экспорта дизельного топлива в Украину, признав его товаром двойного назначения. С 2016 года российские производители должны получать разрешения ФСТЭК, предоставляя подробнейшую информацию о получателей этой продукции в Украине. С 2016 года единственным поставщиком ДТ в Украине является компания Роснефть, которая работает через швейцарского трейдера "Proton Energy Group SA". Поставки осуществляются исключительно через нефтепродуктопровод Самара - Западное направление.