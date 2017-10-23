В Украине нет опасности веерных отключений во время отопительного сезона - Ковальчук

Опасность отключения электроэнергии в осенне-зимний период 2017-2018 годов отсутствует, и таких отключений, как в конце 2014 года, гарантированно не будет. Об этом заявил и.о. директора ГП НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук во время выступления на Международном энергетическом форуме "Неделя Открытого Энергетики" (Open Energy Week), который начался в Киеве 23 октября, передает Gazeta.ua.

"Веерных отключений в осенне-зимний период не будет. Разработаны сценарии для покрытия дефицита. И даже при наличии дефицита мощности в системе потребители не будут это чувствовать", - заверил Всеволод Ковальчук.

По его словам, зимой все будет хорошо, ситуация контролируется и регулярно проводятся заседания штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду в вице-премьер-министра.

Отметим, что во время первой сессии Форума специалисты топливно-энергетической отрасли и представители власти обсуждали текущую ситуацию в топливно-энергетическом комплексе Украины, подготовку к отопительному сезону 2017-2018 годов и вопросы обеспеченности ОЭС собственными энергоресурсами.

Форум Open Energy Week - это 5 дней профессиональной и открытой дискуссии, обмена опытом и планами развития топливно-энергетической отрасли Украины между опытными специалистами ТЭК, инвесторами, представителями власти и экспертами. Организатор Форума - Всеукраинская Энергетическая Ассамблея (ВЭА). Модератор Форума - Председатель Совета ВЕА Иван Плачков.

Прямую трансляцию Форума можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=cGAudJs7f3Q&feature=youtu.be

Международный энергетический форум проходит 23-27 октября по адресу: "Гольф Центр Киев" / Гранд Холл, Оболонская набережная, 20.