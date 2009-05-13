Мировые цены на нефть незначительно повысились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 12 мая, незначительно повысились, сделав очередной шаг к отметке в 60 долларов, на фоне оптимизма, связанного с надеждами инвесторов на восстановление экономики США, что может повысить уровень спроса на сырье, сообщает РИА Новости..

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июньских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,35 доллара - до 58,85 доллара за баррель.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,46 доллара - до 57,94 доллара за баррель.