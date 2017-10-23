В "Укрэнерго" назвали условия для стабильного прохождения отопительного сезона

Прохождение отопительного сезона 2017-2018 годов будет завесить от стабильной работы тепловой генерации, то есть от того, насколько тепловые электростанции смогут обеспечить себя углем.

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Об этом в ходе Международного энергетического форума «Неделя открытой энергетики» сообщил и.о. главы компании-оператора энергосистемы Украины «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

«Эта зима пройдет исключительно так, как тепловая генерация обеспечит себя топливом. Других факторов, которые повлияют на работу энергосистемы нет», - сказал Ковальчук.

По его словам, впервые после 2014 года сейчас на складах ТЭС самые низкие запасы угля.

«Нас от критического дефицита отделяет 400 тыс. тонн запасов. При этом темп сжигания топлива составляет 250 тыс. тонн в месяц», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, профильный вице-премьер-министр Владимир Кистион ранее заявлял, что Украина (на складах ТЭС) для прохождения следующего отопительного сезона должна накопить к середине октября 2017 года 1,8 млн тонн антрацита и 2-2,2 млн тонн угля газовых марок.

Не смотря на эти планы, по данным Минэнергоугля, по состоянию на 23 октября на складах ТЭС было накоплено всего лишь 1,1 млн тонн угля (газового и антрацита). По оценкам министерства, отклонение от нормы накопления составляет 1,7 млн тонн.

Справка УНИАН. Тепловая генерация в Украине представлена 14 ТЭС, 2 из которых остались на временно оккупированной территории (Зуевская и Старобешевская). Остальные 12 станций принадлежат частному энергохолдингу ДТЭК (8 станций), государственной компании «Центрэнерго» (3 станции) и одна – частной компании «Донбассэнерго». Основным топливом для этих станций является энергетический уголь.