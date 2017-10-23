"Энергоатом" заканчивает работы по продлению эксплуатации третьего блока ЗАЭС - запустит его в начале ноября

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заканчивает работы по продлению срока эксплуатации третьего энергоблока Запорожской АЭС и планирует запустить его в работу в первой декаде ноября 2017 года. Об этом во время Международного энергетического форума "Неделя открытой энергетики 2017" сообщил первый вице-президент, технический директор "Энергоатома" Александр Шавлаков.

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"Мы сейчас заканчиваем работу по продлению срока эксплуатации третьего блока Запорожской станции. Согласно нашим планам, в первой декаде ноября он должен быть введен в работу", - сказал он.

Также Шавлаков сообщил, что в декабре этого года "Энергоатом" планирует на 250 суток остановить третий блок Ривненской атомной станции для проведения мероприятий по продлению срока эксплуатации.

"В первой декаде следующего года мы на аналогичный период выводим четвертый блок Запорожской станции", - отметил технический директор компании, добавив, что к 2020 году еще два блока пройдут этап продления срока эксплуатации.

Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" считает своей задачей продление срока службы действующих атомных блоков для обеспечения высокого уровня производства электроэнергии в будущем.

В планах компании – за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

В сентябре 2016 года Госатомрегулирования приняла решение о продлении срока эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС до 23 декабря 2025 года, а в октябре - второго энергоблока этой станции, до 19 февраля 2026 года.

В середине апреля 2017 года Госатомрегулирования сообщила, что "Энергоатом" проводит мероприятия по продлению срока эксплуатации третьего энергоблока Запорожской АЭС в соответствии с ранее утвержденным графиком.

2 октября Госатомрегулирования начала публичное обсуждение продления срока эксплуатации третьего блока ЗАЭС до 5 марта 2027 года.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.