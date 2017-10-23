"Энергоатом" финансирует безопасность энергоблоков АЭС в необходимом объеме

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" продолжает финансировать меры по повышению безопасности энергоблоков АЭС в необходимом объеме, несмотря на то, что оптовый покупатель электроэнергии госпредприятие "Энергорынок" задолжало компании за купленную у нее электроэнергию 12,6 миллиарда гривень.

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Об этом во время Международного энергетического форума "Неделя открытой энергетики 2017" заявил первый вице-президент, технический директор "Энергоатома" Александр Шавлаков.

"Что касается просроченной задолженности в размере 11 миллиардов гривень, безусловно, она повлияла и на наше социальное развитие, и на реализацию всех наших инвестиционных программ, но при этом она никак не повлияла на повышение уровня безопасности. Повышение этого уровня финансировалось, финансируется и, я вас уверяю, будет финансироваться в тех объемах, которые необходимы для того, чтобы уверенно осуществлять эксплуатацию", - сказал он, объяснив, что у "Энергорынка" перед "Энергоатомом" есть просроченная задолженность за проданную генерирующей компанией в размере 11 миллиардов гривень и текущая – 1,6 миллиарда гривень.

По словам Шавлакова, начиная с 2011 года "Энергоатом" выполняет Комплексную сводную программу повышения уровня безопасности АЭС, стоимость которой оценивается в 20,1 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, в конце 2011 года Кабмин утвердил Комплексную программу повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС на 2012-2017 годы общей стоимостью 12,453 миллиарда гривень. В декабре 2012 года Кабмин признал целесообразным привлечение "Энергоатомом" займов от ЕБРР и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта по повышению безопасности атомных электростанций Украины. Общая оценочная стоимость программы составляет около 1,4 миллиарда евро, в том числе за счет кредитов ЕБРР и Евроатома - 600 миллионов евро на паритетных условиях.

В результате выполнения этой программы украинские АЭС будут приведены в соответствие с международными стандартами безопасности согласно требованиям МАГАТЭ.

Согласно отчету "Энергоатома" за 8 месяцев 2017 года, задолженность перед компанией со стороны госпредприятия "Энергорынок" составляла 12,515 миллиарда гривень, что на 841,5 миллиона гривень больше, чем за аналогичный период 2016 года. За этот период покупатель оплатил 91,7% полученной электроэнергии.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. На данный момент на четырех АЭС "Энергоатома" эксплуатируются 15 энергоблоков общей установленной мощностью 13 835 МВт.