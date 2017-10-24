Еврокомиссия стоит на своем: хочет отстранить "Газпром" от управления "Северным потоком-2"

09:36, 24 октября 2017
Энергетика
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ЕК хочет, чтобы нормы Третьего энергопакета ЕС действовали и в отношении российского газопровода.

Иллюстрация REUTERS

Еврокомиссия (ЕК) предложит распространить правила Третьего энергопакета Евросоюза на трубопроводы, которые идут в ЕС из третьих стран, то есть, и на "Северный поток-2".

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Как сообщает «Немецкая волна», ЕК хочет внести это предложение 8 ноября.

Третий энергопакет ЕС, в частности, предусматривает, что поставщик газа не вправе владеть магистральными трубопроводами на территории ЕС. Он также требует от владельцев газопроводов предоставлять доступ к транспортным мощностям другим компаниям. 

С начала этого года ЕК пытается получить мандат от стран-членов ЕС на переговоры об условиях эксплуатации "Северного потока-2". Пока ей это не удается.

"Северный поток-2" должен быть проложен по дну Балтийского моря рядом с уже проложенным "Северным потоком-1" в 2018 году и введен в эксплуатацию в 2019-м.

На то, что газопровод будет запущен в 2019 году, как это сейчас планируется, в Еврокомиссии не рассчитывают.

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Теги: #Северный поток-2#газопровод в обход Украины