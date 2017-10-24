Хмельницкая АЭС после ремонта подключила к сети второй энергоблок

Хмельницкая АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», подключила к сети энергоблок №2 после завершения среднего планового ремонта, сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«23 октября 2017 года в 21:57 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после завершения среднего планового ремонта. Проводится набор мощности», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах ХАЭС не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Как сообщал УНИАН, 27 августа энергоблок №2 Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети для проведения планового ремонта.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.