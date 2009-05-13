Кабмин отменил таможенный мониторинг операций по импорту газа

Кабинет Министров Украины решил отменить таможенный мониторинг операций, связанных с импортом и транзитом природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам глава Государственной таможенной службы Анатолий МАКАРЕНКО со ссылкой на решение, принятое на сегодняшнем заседании Кабмина.

Правительство, в частности, отменило свое распоряжение от 27 февраля 2008 года № 370.

А.МАКАРЕНКО отметил, что отмена мониторинга вызвана отсутствием его необходимости в связи с заключением прямых долгосрочных контрактов.

«Поскольку на сегодня отсутствуют посредники в получении объема газа в Украину или его в транзите через таможенную территорию Украины, необходимость постоянного мониторинга отпала», - сказал А.МАКАРЕНКО.

При этом он отметил, что в настоящее время таможенные органы получают объективную информацию о таможенных операциях с газом напрямую от НАК «Нафтогаз Украины».

«У нас есть сегодня прямой контроль», - подытожил глава Гостаможслужбы.

Как сообщал УНИАН, Кабмин Украины своим распоряжением №370-р от 27 февраля 2008 года поручил НАК «Нафтогаз Украины» и Государственной таможенной службе Украины с целью предотвращения нарушений законодательства ввести с 1 марта 2008 г. еженедельный мониторинг по объемам природного газа, который перемещается через таможенную границу Украины трубопроводным транспортом, в том числе с использованием подземных хранилищ газа.