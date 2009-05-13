Киев возьмет 300 млн. грн. кредита

Киевская городская государственная администрация намерена до конца мая привлечь 300 млн. грн. кредита для погашения задолженности перед АК «Киевэнерго» для компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Все идет своим чередом. Сейчас оформляются оставшиеся 300 млн. грн. кредита», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, напомнив при этом, что своим решением Кабмин разрешил КГГА привлечь на эти нужды 1,2 млрд. грн.

Отвечая на вопрос о сроках привлечения займа, А.ГОЛУБЧЕНКО отметил: «Там НБУ сейчас определяет банк для рефинансирования. Хотим в мае эти 300 млн. привлечь».

Как сообщал УНИАН, Киевский городской совет 19 марта принял решение о привлечении кредита в размере 1,2 млрд. грн. сроком на два года для возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию АЭК «Киевэнерго» и решения других неотложных нужд города. Депутаты также утвердили перечень объектов права коммунальной собственности территориальной общины Киева, которые могут быть предоставлены в залог для обеспечения займа.

Кабинет министров Украины распоряжением №308-р от 25 марта 2009 года согласился с предложением Киевской горгосадминистрации относительно оформления двухгодичного кредита для погашения задолженности перед АЭК “Киевэнерго”.

6 апреля КГГА перечислила АЭК «Киевэнерго» часть долга - 900 млн. грн. из общего объема задолженности, которая на начало года составляла 1 млрд. 514 млн. грн. Кредит в размере 900 млн. грн. для погашения задолженностей перед АЭК “Киевэнерго” предоставили столице банки «Хрещатик» и «Альфа-Банк».