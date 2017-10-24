"Северный поток-2" лишит Украину почти $3 миллиардов ежегодных доходов – посол США

Газопровод «Северный поток-2», по которому природный газ из России планируется транспортировать в обход территории Украины по дну Балтийского моря, лишит Украину 2,7 млрд долл. транзитных доходов в год, что эквивалентно 3% ВВП страны. Об этом во время конференции Oil and gas 2017 заявила посол США в Украине Мари Йованович.

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«Северный поток-2" снизит транзит газа через Украину и лишит Украину 2,7 млрд долл. в год, или 3% ВВП», - сказала она.

Посол призвала Украину продолжать реформы в энергетическом секторе и отметила, что Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» играет ключевую роль в процессе реформирования. По ее словам, США также ожидают очень скорого формирования нового состава наблюдательного совета украинского госхолдинга.

Как сообщал УНИАН, действующий контракт на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет (до конца 2019 года).

Топ-менеджеры российского монополиста не единожды заявляли о намерении или снизить транзит газа через территорию Украины в страны ЕС (до 15 млрд куб. м в год) с 2020 года, или вообще прекратить его. Для этого Россия активно лоббирует строительство двух обходных маршрутов – газопровода по дну Балтийского моря («Северный поток – 2») и Черного моря («Турецкий поток»).

Несмотря на работу обходных маршрутов (например, «Северного потока – 1»), «Газпром» часто обращается к украинской стороне с просьбой увеличить прокачку газа через территорию Украины из-за ремонтов на морских газопроводах.

В этом году фиксируются рекордные показатели транзита российского газа. По данным «Укртрансгаза», за 8 месяцев 2017 года транзит газа через территорию Украины вырос на 23% - до 51,2 млрд куб. м.

15 сентября вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович заявил, что продление транзита газа через территорию Украины после окончания действующего контракта с «Газпромом» – это приоритет для Европы.

Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предполагает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».