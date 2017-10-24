Украина дополнительно заработала $300 миллионов за время простоя газопровода OPAL

Украина в 2017 году вследствие увеличения транзита российского газа в страны ЕС через украинскую газотранспортную систему из-за временного простоя обходного газопровода OPAL дополнительно заработала 300 млн долл., сообщил в ходе конференции Oil and gas 2017 глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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«В этом году, за то время, когда не работал OPAL, украинская ГТС, только благодаря этому факту дополнительно заработала 300 млн долл.», - сказал Коболев.

Напомним, по данным «Нафтогаза», решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» дополнительного доступа к 30% мощностей газопровода OPAL (при уже имеющихся 50%), которое позволяет объединить мощности «Северного потока» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290-320 млн долл. в год, а транзит сократится на 10-11 млрд кубометров топлива в год.

Данное решение было опротестовано в суде Европейского Союза польской нефтегазовой компанией PGNiG. По данным PGNiG, 27 декабря 2016 года суд ЕС приостановил решение о доступе «Газпрома» к OPAL.

В начале марта «Нафтогаз» обратился в Общий суд Европейского суда справедливости с запросом о приобщении иска холдинга к иску польской компании PGNiG.

Справка УНИАН. Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток-1», который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 км, а мощность – 36,5 млрд кубометров газа в год.