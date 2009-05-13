Ющенко намерен завтра подписать указ об аверсе «Одесса–Броды»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует завтра подписать указ о переводе нефтепровода «Одесса – Броды» в аверсный режим работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил журналистам на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Тарьей ХАЛОНЕН.

«Сегодня утром я ознакомился с проектом указа по этому вопросу, дал поручение доработать, завтра я этот указ подпишу», - сказал Президент Украины.

Он отметил, что этот документ будет предусматривать создание рабочей группы из представителей профильных министерств и ведомств.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в конце апреля было утверждено технико-экономическое обоснование проекта Евро-азиатского нефтотранспортного коридора, а до этого было подписано межправительственное украинско-польское соглашение. Таким образом, по словам Президента Украины, все формальные решения на этот счет приняты, и необходимо двигаться дальше. Президент призвал не политизировать эти процессы, а больше заботиться о безопасности Украины в энергетической сфере. Он подчеркнул, что целью реализации проекта ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса – Броды» является укрепление энергетической безопасности Украины.

«Я призываю быть ответственным в этом вопросе, прежде всего, украинское правительство, и выполнить обязательства, взятые на правительственном уровне», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он добавил, что верит в этот проект, несмотря на все препятствия.

Справка УНИАН. Использование нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме было предусмотрено проектом его строительства. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» планировался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и для развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода «Одесса-Броды» было завершено в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год. Нефтепровод «Одесса-Броды» планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина на протяжении двух лет с момента сооружения безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента сооружения нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Бродов в Одессу и дальше – танкерами по черноморским проливам.