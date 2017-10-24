Хмельницкая АЭС отключила от сети второй энергоблок

Хмельницкая АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", отключила от сети энергоблок №2, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"24 октября 2017 года в 06:36 во время набора мощности на энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС при стабильных уровнях в парогенераторах из-за ошибочно сформированного сигнала "снижение уровня воды в парогенераторе №1 свыше 650 мм от номинального уровня", сработала защита реактора. Блок отключен от энергосети. Причины срабатывания защиты реактора выясняются", - сказано в сообщении.

Отмечается, что энергоблок находится в режиме "Горячий останов", системы безопасности в режиме "Дежурство". Согласно предварительной оценке уровня нарушений по международной шкале INES, данное событие классифицируется нулевым уровнем "ниже шкалы".

"Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменилась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - сообщили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.