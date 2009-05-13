Кабмин согласился на рассрочку "Нафтогазу»

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение о предоставлении рассрочки НАК «Нафтогаз Украины» по уплате налога на прибыль в размере 6,7 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель главы НАК «Нафтогаз Украины» Юрий КОЛБУШКИН.

Он подчеркнул, что рассрочка касается уплаты налога на прибыль с приобретенных 11 млрд. кубометров газа, находящихся в хранилищах Украины и выкупленных у «Газпрома». Замглавы "Нафтогаза" отметил, что при закачке и оплате за него фактически произошел факт двойного налогообложения.

По словам Ю.КОЛБУШКИНА, «Нафтогаз» предлагал осуществить рассрочку выплат на период 60 месяцев, однако этот срок в ближайшие три дня будет уточнен совместно с налоговой администрацией.

Он отметил, что налог на прибыль будет выплачиваться по факту использования газа.

Также Ю.КОЛБУШКИН сообщил, что согласно документу, такая рассрочка будет действовать и при операциях по дальнейшей закачке газа в ПХГ.

Справка УНИАН. Согласно подписанным 19 января газовым контрактом с Россией, Украина по специальной цене в 153,9 доллара за тысячу кубометров должна была выкупить 11 млрд. куб. м газа, который хранится в украинских газовых хранилищах, но не принадлежит государству.

Согласно соглашениям от 20 января 2009 года, «Газпром» переуступил «Нафтогазу» 1,7 млрд. долл. долга компании «РосУкрЭнерго», который Украина пытается взыскать газом, принадлежащим РУЭ и закачанным в подземные хранилища газа в объеме 11 млрд. кубометров. «Газпром» предоставил Украине авансовый платеж за транспортировку на сумму 1,7 млрд. долл., который был направлен на закупку 11 млрд. кубометров газа.