Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина заинтересована в финском опыте использования альтернативной энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сообщил журналистам на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Тарьей ХАЛОНЕН.

В.ЮЩЕНКО сказал, что во время его переговоров с президентом Финляндии энергетическая тема была одной из ключевых. В частности Президент Украины отметил, что Финляндия является ведущей страной в сфере использования альтернативной энергии. По словам В.ЮЩЕНКО, этот опыт является очень важным для Украины. «Мы говорили о том, как сформировать согласованную политику в этих вопросах», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, речь шла о том, как не «боготворить как ресурс нефть и газ”, «а больше внимания уделять другим источникам энергии».