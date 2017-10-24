Украина в этом году заработает на транзите российского газа $3 миллиарда

14:21, 24 октября 2017
Энергетика
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Потеря такого уровня доходов будет критически негативным фактором для украинской экономики.

Иллюстрация REUTERS

Доход Украины, который получает наша страна от транзита российского газа через украинскую территорию в страны ЕС, по итогам 2017 года составит порядка 3 миллиардов долларов.

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Об этом во время конференции "Нефть и газ-2017" заявил глава правления национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"В этом году транзит газа по территории Украины принесет всем нам приблизительно 3 миллиарда долларов. Потеря такого уровня доходов (в результате прекращения действия в конце 2019 года транзитного контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" – УНИАН) будет критически негативным фактором", - сказал он.

По словам Коболева, обязательным условием для сохранения транзита газа после 2019 года является привлечение европейских компаний в управление украинской газотранспортной системы, а также предоставление возможности европейским газовым трейдерам покупать газ у "Газпрома" на восточной границе Украины, а не на западной, как происходит сейчас.

Глава "Нафтогаза" представил оптимальный вариант сохранения транзита после 2019 года. Этот вариант, по его словам, предполагает, что в управлении ГТС начнет принимать участие консорциум европейских компаний, что сделает работу системы прозрачной и лишенной "токсического коррупционного влияния". Прозрачная и надежная работа оператора позволит европейским трейдерам начать получать доступ к мощности (возможности прокачки газа) на восточной границе. После этого они будут заинтересованы в переговорах с "Газпромом" о покупке газа на восточной границе, для чего потребуется заказать услугу транзита у оператора украинской ГТС, и тем самым сохранится объем транзита «голубого» топлива через украинскую территорию.

По словам Коболева, это будет "win-win story", то есть выгодная ситуация для всех сторон: Украины, европейских компаний и "Газпрома".

Как сообщал УНИАН, согласно ранее озвученным Коболевым оценкам, доходы Украины от транзита газа в 2016 году составили около 2 миллиардов долларов.

Действующий контракт на транзит газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет (до конца 2019 года). Топ-менеджеры российского монополиста не единожды заявляли о намерении или снизить транзит газа через территорию Украины в страны ЕС (до 15 млрд куб. м в год) с 2020 года, или вообще прекратить его. Для этого Россия активно лоббирует строительство двух обходных маршрутов – газопровода по дну Балтийского моря ("Северный поток-2") и Черного моря ("Турецкий поток").

Несмотря на работу обходных маршрутов (например, "Северного потока-1"), "Газпром" часто обращается к украинской стороне с просьбой увеличить прокачку газа через территорию Украины из-за ремонтов на морских газопроводах. В этом году фиксируются рекордные показатели транзита российского газа. По данным "Укртрансгаза", за 9 месяцев 2017 года транзит газа через территорию Украины вырос на 23,5% - до 70,4 миллиарда кубометров.

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Теги: #транзит газа через Украину