В "Нафтогазе" подсчитали потери Украины в случае запуска "Турецкого потока"

Запуск газопровода «Турецкий поток», который проходит в обход территории Украины, по дну Черного моря, лишит Украину ежегодных доходов в размере 0,5 млрд долл. ВВП.

Читайте также"Северный поток-2" лишит Украину почти $3 миллиардов ежегодных доходов – посол США

Об этом во время конференции «Нефть и газ-2017» заявил глава правления национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Всем очевидно, что первая нитка «Турецкого потока» станет реальностью в течение года. Будет ли вторая нитка – это интересный вопрос. Каждая нитка отъедает от нашего ВВП большую сумму денег – приблизительно 0,5 млрд долл.», - сказал он.

По словам Коболева, лишение Украины доходов от транзита газа – это практика правительства РФ, против которой Украине следует бороться совместно с европейскими компаниями.

Справка УНИАН. «Турецкий поток» — проект безтранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год.

10 октября 2016 года Россия и Турция подписали межправительственное соглашение по проекту «Турецкий поток». Морской участок газопровода реализуется компанией South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

В «Газпроме» заявляли, что «Турецкий поток» должен стать единственным маршрутом для поставок российского газа в страны ЕС, который позволит "снять риски транзита через Украину".