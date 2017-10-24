Задолженность на оптовом рынке электроэнергии достигает 31 млрд грн – "Энергорынок"

На сегодняшний день задолженность на оптовом рынке электроэнергии достигла 31 млрд грн, но в этом году ожидается рост уровня расчетов относительно показателя прошлого года. Об этом заявил директор ГП «Энергорынок» Юрий Гнатюк в ходе выступления на Международном энергетическом форуме «Неделя Открытой Энергетики» (Open Energy Week) во вторник, 24 октября.

По его словам, в прошлом году ГП «Энергорынок» рассчиталось с генерирующими компаниями на уровне 97,8%, в 2017 году уровень расчетов планируется около 98%.

Гнатюк подчеркнул, что для реформирования рынка урегулирования долгов будет серьезной угрозой, если не будут приняты соответствующие меры и изменения в законодательстве.

«К сожалению, финансовые механизмы у нас неразвиты. Финансовое законодательство не успевает за реформированием энергорынка», – заявил Юрий Гнатюк, отметив, что в первую очередь нужно прекратить наращивать долги.

Напомним, сегодня, 24 октября, проходит второй день Международного энергетического форума. Тема первой сессии: «Рынок электрической энергии. Акцент на потребителя».

Прямую трансляцию второго дня Форума можно посмотреть по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=cGAudJs7f3Q&feature=youtu.be