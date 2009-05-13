Кабмин расширил перечень военных частей

Кабинет министров Украины расширил перечень военных частей, которым запрещается ограничивать энерго- и водоснабжение.

Об этом УНИАН сообщил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ со ссылкой на решение, принятое на сегодняшнем заседании правительства.

По его словам, данный перечень расширен существенно с включением в него военных частей, которые могут нести боевое дежурство.

«Перечень расширен существенно с включением в него не только частей, постоянно несущих боевое дежурство, но и тех частей, которые могут его нести», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2009 года в Украине из-за долгов были отключены от электроэнергии 72 военных объекта, в том числе 4 военных аэропорта.

4 февраля правительство одобрило проект закона о внесении изменений и дополнений в закон об электроэнергии, в соответствии с которым вводится запрет на отключение ряда объектов от энергоснабжения.

Как сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, «в этом законе, который сегодня будет направлен в Верховную Раду как первоочередной, предусмотрен прямой запрет на отключение от поставки электроэнергии и природного газа объектов МЧС, Министерства обороны, а также родильных домов и бюджетных учреждений – больниц, детских садов».

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что недавнее отключение от энергообеспечения военных объектов было элементом политического давления облэнерго на правительство и на Министерство обороны.