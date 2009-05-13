Заявления Счетной палаты в адрес Нафтогаза субъективны

Заявления Счетной палаты в адрес НАК «Нафтогаз Украины» носят субъективный характер, и их можно отнести к проблемам управления и использования средств государственных монополий в Украине в целом.

Такое мнение высказал в интервью УНИАН старший аналитик ИГ «Сократ» Сергей НЕВМЕРЖИЦКИЙ.

По его словам, «Нафтогаз», хоть и с определенной задержкой, публикует аудиторскую отчетность, что делает его прозрачнее многих других государственных монополий».

Кроме того, как отметил аналитик, «Нафтогаз Украины» – акционерная компания, и решение об использовании чистой прибыли принимается акционерами, согласно установленной практике управления акционерными компаниями.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Счетной палаты 12 мая 2009 года распространила пресс-релиз, в котором сказано, что финансово-хозяйственная деятельность НАК «Нафтогаз Украины» носит закрытый, непрозрачный характер.

Счетная палата отмечает, что годовые бухгалтерские балансы и финансовые отчеты не утверждались министерством. Также к данным финансовым документам не допущена собственная Ревизионная комиссия Правления НАК «Нафтогаз Украины». Такие действия привели к использованию с нарушениями действующего законодательства почти 6 млрд. грн., полученных как прибыль по результатам деятельности.

В сообщении подчеркивается, что в 2006-2008 годах компания вообще не перечисляла в государственный бюджет дивиденды. С учетом подконтрольных компании структур, в государственный бюджет не поступило таких платежей на сумму 3,7 млрд. грн. В то же время, компания получила за этот период от собственных инвестиций дивиденды на сумму свыше 1 млрд. грн.

Также Счетная палата заявила, что на сегодня задолженность НАК «Нафтогаз Украины» по кредитам превышает 35 млрд. грн.

В свою очередь, НАК «Нафтогаз Украины» 13 мая т.г. заявила, что положения, изложенные в сообщении пресс-службы Счетной палаты, «искажают реальную ситуацию».

В пресс-центре «Нафтогаза» отметили, что информация пресс-службы Счетной палаты Украины манипулирует бухгалтерскими данными и наносит вред интересам компании и государства.

Компания с 2004 года ежегодно проходит бухгалтерский аудит по международным стандартам, который проводится компанией Ernst&Young. Данные отчеты размещены на сайте НАК «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз Украины» отмечает, что в задачи Счетной палаты согласно Закону Украины «О Счетной палате», входит, в частности, организация и осуществление контроля за своевременным выполнением расходной части Государственного бюджета Украины, расходованием бюджетных средств, в том числе средств общегосударственных целевых фондов, по объемам, структуре и их целевому назначению.

НАК «Нафтогаз Украины» обращает внимание на то, что согласно положениям ст. 14 Закона Украины «О Счетной палате» должностные лица аппарата Счетной палаты и лица, которые привлекаются ею к работе в процессе осуществления своих функций и полномочий, несут ответственность за нарушение законодательства о разглашении тайны, которая охраняется законом.

Также компания отмечает, что постоянно проверяется представителями правительственных и парламентских контролирующих органов и на сегодня является одной из самых прозрачных и самых открытых государственных компаний. Компания полностью выполняет все, иногда противоречивые, требования законодательства и судебные решения, принятые в безапелляционных инстанциях. Поэтому обвинение НАК «Нафтогаз Украины» со стороны Счетной палаты является безосновательным и тенденциозным.