Хмельницкая АЭС подключила к сети второй энергоблок

Хмельницкая АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", подключила к сети энергоблок №2 после завершения проведения пусковых операций, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"25 октября 2017 года в 09:56 энергоблок №2 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после завершения проведения пусковых операций. Проводится набор мощности. В течение 25-26 октября мощность энергоблока выйдет на номинальную", - сказано в сообщении.

Отмечается, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменилась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины.