В "Киевэнерго" Ахметова посчитали долги столицы за тепло

Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед "Киевэнерго" по состоянию на 1 октября 2017 года составляет 2,6 миллиарда гривень. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду имеют: население – 1,3 миллиарда гривень (за отопление – 741,25 миллиона гривень и долг за горячую воду – 582,14 миллиона гривень) и ЖЭО столицы - 682 миллиона гривень.

"Существенную задолженность накопил государственный бюджет за отопление и горячую воду. На 1 октября 2017 года задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 34,2 миллиона гривень, а долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий за тепло- и электроэнергию – 432,39 миллиона гривень (с учетом протоколов за сентябрь 2017 года)", - говорится в сообщении.

По данным компании, критическая ситуация с расчетами за отопление и горячую воду сохраняется в Святошинском (175,7 миллиона гривень) и Деснянском (177,3 миллиона гривень) районах.

Среди жилых домов максимальную задолженность за предоставленные услуги накопили потребители Подольского района – 5,3 миллиона гривень (ул. Вышгородская, 45), Печерского – 2,4 миллиона гривень (ул. Евгения Коновальца, 44а) и Соломенского – 1,7 миллиона гривень (ул. Михаила Донца, 2А).