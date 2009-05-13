Задолженность «Полтаватеплоэнерго» составляет 48 млн. грн.

Областное коммунальное предприятие «Полтаватеплоэнерго» задолжало ДК "Газ Украины" за потребленный газ 48 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор предприятия Степан ПАСИЧКО.

По его словам, ДК "Газ Украины" уже неоднократно угрожало отключением газоснабжения, и жители Полтавы в любой момент могут остаться без горячего водоснабжения. «Лимитов на газ нет. У нас в любое время котельные могут отключить от газа», – сказал он.

По словам С.ПАСИЧКО, необходимо повысить тарифы хотя бы до уровня нулевой рентабельности или же решить вопрос о выделении дотаций.

Справка УНИАН. В Полтаве работает около 60 котельных.

"Полтаватеплоэнерго" обслуживает примерно 200 тысяч потребителей.