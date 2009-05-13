«Западная нефтяная группа» увеличила сеть АЗС до 375 комплексов

Совместное предприятие «Западная нефтяная группа» (West Оil Group, WOG, г. Луцк) увеличило сеть автозаправочных станций под торговой маркой WOG до 375 комплексов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отмечается в сообщении, в конце апреля новый автозаправочный комплекс WOG был введен в эксплуатацию в Хмельницком.

Справка УНИАН. «Западная нефтяная группа» специализируется на модернизации и эксплуатации автозаправочных комплексов и нефтебаз.

В январе 2006 года Антимонопольный комитет Украины разрешил СП «Западная нефтяная группа» сконцентрировать более 50% в уставном капитале ООО «Торговый дом «Континиум-Галичина».

ТД «Континиум-Галичина» действует по лицензионному договору на использование торговой марки WOG, а собственником АЗС выступает «Западная нефтяная группа».

Компании входят в группу компаний «Континиум», которая находится в сфере влияния бизнесмена Игоря ЕРЕМЕЕВА.