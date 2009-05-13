Почему сотрудникам облгазов не выплачивают зарплату?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой разобраться, почему собственники облгазов не выплачивают зарплату своим сотрудникам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что облгазы являются частными структурами. «То, что сегодня собственники облгазов не платят достойную зарплату людям, которые у них работают, это лишь свидетельство того, что большой ошибкой во времена КУЧМЫ, ЯНУКОВИЧА и всей их гвардии, большой ошибкой было приватизировать областные газоснабжающие компании… И сегодня люди, которые работают у частных собственников, на своей жизни по сути дела ощущают, что такое частный бизнес там, где его не должно быть», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она еще раз подчеркнула, что облгазы должны находиться в государственной собственности. «Я еще раз хочу подчеркнуть, что облгазам денег предоставлено достаточно. Для населения тарифы на природный газ повышаться не будут. Я еще раз на этом акцентирую», – сказала премьер.

При этом она подчеркнула, что люди, которые не получают зарплату, должны обращаться для решения этого вопроса не только к руководству облгазов, но и в прокуратуру.

«Я как глава правительства помогу им это сделать. Я обращусь с письмом в Генеральную прокуратуру, чтобы она разобралась, куда частные облгазы направляют деньги, которые они получают за услуги по поставке и транспортировке газа, и почему они людям, которые у них работают, недоплачивают зарплату», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно заявляла о планах правительства вернуть облгазы в государственную собственность.

Как сообщал УНИАН, профсоюз работников газовых хозяйств заявил о проведении с 13 мая т.г. второго этапа Всеукраинской акции протеста. По словам главы Совета профсоюза работников газовых хозяйств Украины Ивана ЯРОВОГО, в Киеве работники газовых хозяйств проведут митинги под Кабинетом Министров и Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ). Ожидается, что в Киев 13-14 мая приедут более 5 тысяч человек.

Среди основных требований протестующих – пересмотр действующих тарифов на транспортировку газа, увеличение заработных плат, недопущение масштабных техногенных катастроф на газовых сетях, выплата долгов за услуги. В случае невыполнения требований участники акции – более четырех десятков предприятий по газораспределению и газификации – объявят о бессрочной забастовке по всей стране.

В Украине работает более 50 обл- и горгазов, которые транспортируют топливо всем категориям потребителей.