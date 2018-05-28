Политическая непрозрачность «правды» о Нафтогазе

Только затихли страсти вокруг газовых расчетов с Россией, которые разгораются, как правило, за неделю до 7 числа каждого месяца – срок оплаты, как Нафтогаз снова в центре внимания. На сей раз это не «рейдерство» СБУ, не разборки с Газпромом, это «математический» конфликт. Счетная палата, которая провела аудит НАК относительно использования госсредств и обеспечения поступлений в бюджет, заявила - финансово-хозяйственная деятельность компании носит закрытый, непрозрачный характер.

Счетная палата заявляет...

«Информация о ее финансовом состоянии и внешнеэкономических связях противоречива. Платежеспособность компании зависит от внешних финансовых источников, а финансовая устойчивость, рентабельность и темпы экономического роста низкие. К тому же, из года в год увеличивается задолженность потребителей за использованный природный газ», – подчеркнули в Счетной палате.

СП также заявила, что Министерство топлива и энергетики, которое является госуправляющим НАК, фактически отстранилось от контроля со стороны государства за деятельностью Нафтогаза. Как результат - на протяжении 2006-2008 годов финансовые планы компании ежегодно утверждались со значительным опозданием, а финплан на 2009 г. не сбалансирован и предусматривает поступление значительных объемов бюджетных средств – 7,7 млрд. грн., тогда как госбюджетом утверждена компенсация в 1,6 млрд. грн. Фактически в плане уже заложен дефицит на уровне 6,1 млрд. грн. К тому же, финансовый план утвержден при отсутствии распределения (баланса) газа по Украине на этот год.

Счетная палата указала и на то, что годовые бухгалтерские балансы и финансовые отчеты также не утверждались министерством. К настоящим финансовым документам не допущена собственная ревизионная комиссия правления НАК. Такие действия привели к использованию с нарушениями законодательства почти 6 млрд. грн., полученных как прибыль по результатам деятельности. Стремительно выросли непроизводственные затраты, а резерв сомнительных долгов компании за последние два года увеличился почти в 15 раз.

И при этом, как отмечают в Счетной палате, миллионы гривень компания направляет на благотворительность, спонсорство, другие непроизводственные расходы. В 2006-2008 годах компания вообще не перечисляла в государственный бюджет дивиденды. С учетом подконтрольных компании структур в госбюджет не поступили платежи на 3,7 млрд. грн. В то же время, компания получила за указанный период от собственных инвестиций дивиденды на сумму свыше 1 млрд. грн.

Вот такая получается у нас «грязная» компания. Но она незамедлительно стала «отмываться».

Нафтогаз просит "не искажать реальность"

На следующий день НАК заявила, что Счетная палата "искажает реальную ситуацию», манипулирует бухгалтерскими данными и наносит вред интересам компании и государства.

Кстати, не называя цифр, Нафтогаз указал на то, что ежегодно проходит бухгалтерский аудит по международным стандартам, который проводится компанией Ernst&Young, и эти отчеты публикуются на сайте Нафтогаза.

А насчет цифр Нафтогаз не забыл напомнить, что, согласно законодательству о Счетной палате, та несет ответственность за разглашение тайны.

Опровергая все обвинения, НАК заявила, что компания «постоянно проверяется представителями правительственных и парламентских контролирующих органов и на сегодня является одной из самых прозрачных и самых открытых государственных компаний. Поэтому обвинение НАК «Нафтогаз Украины» со стороны Счетной палаты является безосновательным и тенденциозным».

Один долг, но разные расчеты

Вот и получается, что цифры – тайна, а прозрачность – неразглашение. Но Счетная палата, видимо, не опасаясь предстать перед судом, заявила еще и о долгах НАК, которые на сегодняшний день превышают 35 млрд. грн. Правда, в плане кредитов СП все же чуть «отмылила» Нафтогаз. Все привлечения она связала с тем, что несовершенна политика Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ) в вопросах установления тарифов, а также с наличием значительных долгов за потребленный газ. По выводам Счетной палаты, только в 2009 году потребность в средствах на погашение кредитов, срок действия которых закончится, и процентов за их пользование достигнет почти 17,5 млрд. грн., а это более половины собственного капитала компании и может привести к невозможности выполнить ею своих долговых обязательств.

Подсчеты Секретариата Президента еще больше омрачают ситуацию вокруг НАК - из 1,8 млрд. грн. уплаченного НАК в апреле налога на добавленную стоимость (НДС), 1,3 млрд. грн. являются привлеченными кредитами коммерческих банков.

Т.е. – Нафтогаз ждет дефолт? Не первый раз об этом поговаривают, правда, на уровне разговоров все и остается. Но ведь есть долги и перед компанией. Так, по данным все той же Счетной палаты, в результате заключения правительством внешнеэкономических контрактов на явно невыгодных для НАК условиях на начало 2009 года задолженность «РосУкрЭнерго АГ» перед компанией составила 170,6 млн. долл., которая до сих пор остается непогашенной.

Между тем, данные о состоянии Нафтогаза Счетная палата и Секретариат Президента не сверяли, или источники разные. Первый заместитель главы Секретариата Президента Александр Шлапак заявил, что общая кредиторская задолженность НАК в 2008 году увеличилась более чем в два раза, или на 29,5 млрд. гривень, и на начало этого года составила 56,2 млрд. грн. На сегодня, по его словам, кредиторская задолженность компании оценивается в 60 млрд. грн.

Так кому верить? Счетная палата называет общий долг 35 млрд грн., а Секретариат Президента – 60 млрд грн. Неужели все дело в том, что последний в апреле не получал информацию от Министерства финансов и Госказначейства. По словам и.о. министра финансов Игоря Уманского , компьютерная система этих двух ведомств в течение 10 дней была поражена вирусами. Выходит, эти «черви» не позволяли контролировать финансовую ситуацию в стране, отсюда и миллиардные расхождения… Но в Украине нормальная практика по типу басни о лебеде, раке и щуке. Каждый тянет в свою сторону.

Вот, например, премьер по-своему отреагировала на претензии к Нафтогазу. Юлия Владимировна заявила, что в газовой сфере ее правительство провело «массовую зачистку». «На сегодняшний день система обеспечения природным газом свободна от коррупции. Как когда-то, во время Второй мировой войны, проверяли минное поле, зачищали и ставили таблички "Мин нет", так сейчас у нас уже есть несколько территорий, в том числе и по обеспечению Украины природным газом, которые полностью свободны от коррупции, от злоупотреблений, от чиновничьей наглости прежней власти», - сказала Тимошенко.

В деле спасения компании премьера поддержал Кабмин. Он решил предоставить НАК рассрочку по уплате налога на прибыль в размере 6,7 млрд. грн. По словам зампреда Нафтогаза Юрия Колбушкина, речь идет об 11 млрд. кубометров газа, находящихся в хранилищах Украины и выкупленных у Газпрома. Он отметил, что при закачке и оплате за него фактически произошел факт двойного налогообложения. Правда, Нафтогаз просил о рассрочке на 60 месяцев, Кабмин уточнит этот срок в ближайшие три дня с налоговиками.

Эксперты комментируют

Эксперты указывают на субъективность оценки Счетной палаты. Так, старший аналитик ИГ «Сократ» Сергей Невмержицкий считает, что заявления Счетной палаты в адрес НАК «Нафтогаз Украины» носят субъективный характер, и их можно отнести к проблемам управления и использования средств государственных монополий в Украине в целом.

По его словам, Нафтогаз, хоть и с определенной задержкой, публикует аудиторскую отчетность, что делает его прозрачнее многих других государственных монополий».

Кроме того, как отметил аналитик, Нафтогаз – акционерная компания, и решение об использовании чистой прибыли принимается акционерами, согласно установленной практике управления акционерными компаниями.

При этом хочется вспомнить еще об одном моменте. В марте т.г. разыгрался скандал вокруг дочерней компании Нафтогаза – Укртрансгаза. Смена руководства этой компании не осталась незамеченной. Ряд экспертов и уважаемых политологов сходились в одном – все кадровые перестановки в газовой сфере вызваны политико-экономическими претензиями все тех же персонажей басни Крылова. Так, по мнению руководителя Центра энергетических исследований Константина Бородина, смена руководства «Укртрансгаза» прямо связана с брюссельской инвестконференцией по модернизации украинской ГТС. «В итоговой декларации, подписанной участниками конференции, говорится о том, что «Укртрансгаз» должен быть выведен из состава «Нафтогаза Украины». Смена руководства «Укртрансгаза» чисто политическое решение, направленное на то, чтобы к моменту выхода “Укртрансгаза” из под контроля «Нафтогаза» там уже сидел свой директор».

Остается дождаться еще нескольких заявлений, чтобы выяснить действительное состояние дел в НАК. И тут хочется отступить от экономики и вспомнить о другом. Абсолютно всем понятно, что именно дерибан в газовой сфере колотит страну с завидной регулярностью. Заявляемые цифры вызывают удивление своим огромным расхождением. И все это в борьбе за прозрачность и открытость. Если данные нельзя обнародовать, то зачем путать народ, а главное пугать несостоятельностью власти. Ведь за все проблемы госкомпаний ответственны только верхи. Очень хочется верить, что в страшилке о Нафтогазе гораздо больше политической подоплеки, чем экономически обоснованных фактов...

Оксана Павловская (УНИАН)