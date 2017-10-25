Топливная схема в Минобороны: госаудит подтвердил необоснованность повышения цены

Государственная аудиторская служба Украины в ходе проверки процедуры закупки Министерством обороны топлива у компании "Трейд Коммодити" установила факт необоснованного повышения цены после процедуры закупки и заключения договоров, заявила глава службы Лидия Гаврилова на брифинге.

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"Была проверка специалистами нашей службы, во время которой было установлено, что в результате проведения процедуры закупки топлива Министерство обороны заключило договор с ООО "Трейд Коммодити" на 1,245 миллиарда гривень. Был установлен факт необоснованного повышения цены после проведения процедуры закупки и заключения договоров", - сказала она.

Гаврилова отметила, что в результате повышения цены Минобороны недополучило топливо в объеме 8,5 тысячи тонн общей стоимостью 149 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему по растрате более 149 миллионов гривень государственных средств при закупке горючего для Минобороны.

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11 октября во время проведения обысков были задержаны заместитель министра обороны генерал-лейтенанта Игорь Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич.

Еще двое подозреваемых по делу - служащий отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

12 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате более 149 миллионов гривень при закупке горючего всем четырем должностным лицам Минобороны.

Кроме того, сообщалось, что следователи НАБУ задержали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко, однако впоследствии Соломенский районный суд Киева отпустил его под личное обязательство, обязав носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.